Наименование Ед. Материал Работа Выезд мастера,диагностика,замер. шт. АКЦИЯ!!! БЕСПЛАТНО Выезд мастера за Киев. 6грн/км Доставка сеток,створок,рам. 200 Утилизация стеклопакетов шт. Договорная Демонтаж окон м2 100

Регулировка окон

Наименование Ед Материал Работа Замена уплотнительной резины шт. 20 15 Регулировка окон ключами шт. 70 Регулировка Доводчика шт. 50 Регулировка входной двери шт. 100 Регулировка с переустановкой стеклопакета шт. 100 Полная замена фурнитуры (MACO) шт. 850 350

Дополнительное оснащение окон

Наименование Ед Материал Работа Установка оконной ручки шт. 100 50 Установка гребенки шт. 150 50 Установка накладок на петли бел. шт. 100 40 Установка ручки балконной шт. 200 50 Монтаж подоконника м.п 50 Минимальный заказ на работу шт. 250

Ремонт пластиковых окон в г. Киев

Пластиковые окна надежно защищают наши дома от холода и уличного шума. Но как быть, если они вдруг стали промерзать и продуваться, начали провисать, перестали нормально закрываться? Без диагностики и ремонта тут не обойтись. Вот только, где же заказать ремонт пластиковых окон в Киеве? К кому обратиться, чтобы получить не только профессиональные услуги по доступным ценам, но еще и качественный сервис, а также гарантию на выполненные работы?

Причины поломки пластиковых окон бывают разными: к примеру, в одних случаях окна изначально были изготовлены некачественно, в других — был непрофессионально выполнен их монтаж, в третьих — причиной поломки послужило неправильное обращение с окнами во время эксплуатации. И в зависимости от таких причин вам может потребоваться либо ремонт пластиковых окон в г. Киев, либо же регулировка пластиковых окон в г. Киев. Но что же выбрать?

Регулировка окон вам может потребоваться, если вы столкнулись с одной из таких проблем:

износились элементы оконной фурнитуры;

окно перестало нормально открываться и закрываться в положении «вверх-вниз»;

окно перестало нормально открываться и закрываться в положении «вправо-влево»;

створка окна стала неплотно прижиматься к раме.

А вот ремонт пластиковых окон выбирайте, если ваша проблема носит следующий характер:

сломалась ручка окна или ограничитель открывания;

ручку окна заклинило, створка не открывается;

ручка окна поворачивается с трудом и не до конца;

окно продувает или промерзает;

створка окна открывается одновременно и в откидном, и в поворотном режиме;

выгнулся профиль окна;

треснул или разбился стеклопакет.

Конечно, когда выходят из строя пластиковые окна, очень велик соблазн оставить все как есть,либо же выполнить регулировку или ремонт пластиковых окон в г. Киев самостоятельно. Однако к чему это может привести? К сожалению, лишь к печальным последствиям: в первом случае вы так и не решите проблему, и со временем ваши окна станут полностью непригодными, а во втором — не имея специальных навыков и знаний, вы рискуете только еще больше навредить окнам.

В результате вам придется полностью заменять окна новыми, а это займет немало времени и обойдется очень дорого. Поэтому лучше не теряйте времени и денег, а сразу обращайтесь в нашу компанию по ремонту и регулировке пластиковых окон и дверей и получите весь набор необходимых услуг по доступной цене. А что же именно мы предлагаем?

Спектр наших услуг охватывает решение самых разных проблем с пластиковыми окнами и дверями:

ремонт и регулировка оконной и дверной фурнитуры;

ремонт и замена стеклопакетов разных типов;

установка москитных сеток;

чистка и смазка уплотнителя;

замена уплотнительной резины;

регулировка доводчика;

герметизация окон и дверей;

демонтаж окон и дверей;

и многое другое.

Так что если ваши пластиковые окна сломались или требуют регулировки, не откладывайте решение проблемы в долгий ящик: прямо сейчас звоните по нашим контактным телефонам или заполняйте удобную онлайн-заявку и бесплатно пригласите нашего мастера для проведения диагностики и выполнения необходимых замеров.