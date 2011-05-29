|Наименование
|Ед.
|Материал
|Работа
|Выезд мастера,диагностика,замер.
|шт.
|АКЦИЯ!!!
|БЕСПЛАТНО
|Выезд мастера за Киев.
|6грн/км
|Доставка сеток,створок,рам.
|200
|Утилизация стеклопакетов
|шт.
|Договорная
|Демонтаж окон
|м2
|100
|Наименование
|Ед
|Материал
|Работа
|Замена уплотнительной резины
|шт.
|20
|15
|Регулировка окон ключами
|шт.
|70
|Регулировка Доводчика
|шт.
|50
|Регулировка входной двери
|шт.
|100
|Регулировка с переустановкой стеклопакета
|шт.
|100
|Полная замена фурнитуры (MACO)
|шт.
|850
|350
|Наименование
|Ед
|Материал
|Работа
|Установка оконной ручки
|шт.
|100
|50
|Установка гребенки
|шт.
|150
|50
|Установка накладок на петли бел.
|шт.
|100
|40
|Установка ручки балконной
|шт.
|200
|50
|Монтаж подоконника
|м.п
|50
|Минимальный заказ на работу
|шт.
|250
Пластиковые окна надежно защищают наши дома от холода и уличного шума. Но как быть, если они вдруг стали промерзать и продуваться, начали провисать, перестали нормально закрываться? Без диагностики и ремонта тут не обойтись. Вот только, где же заказать ремонт пластиковых окон в Киеве? К кому обратиться, чтобы получить не только профессиональные услуги по доступным ценам, но еще и качественный сервис, а также гарантию на выполненные работы?
Причины поломки пластиковых окон бывают разными: к примеру, в одних случаях окна изначально были изготовлены некачественно, в других — был непрофессионально выполнен их монтаж, в третьих — причиной поломки послужило неправильное обращение с окнами во время эксплуатации. И в зависимости от таких причин вам может потребоваться либо ремонт пластиковых окон в г. Киев, либо же регулировка пластиковых окон в г. Киев. Но что же выбрать?
Регулировка окон вам может потребоваться, если вы столкнулись с одной из таких проблем:
А вот ремонт пластиковых окон выбирайте, если ваша проблема носит следующий характер:
Конечно, когда выходят из строя пластиковые окна, очень велик соблазн оставить все как есть,либо же выполнить регулировку или ремонт пластиковых окон в г. Киев самостоятельно. Однако к чему это может привести? К сожалению, лишь к печальным последствиям: в первом случае вы так и не решите проблему, и со временем ваши окна станут полностью непригодными, а во втором — не имея специальных навыков и знаний, вы рискуете только еще больше навредить окнам.
В результате вам придется полностью заменять окна новыми, а это займет немало времени и обойдется очень дорого. Поэтому лучше не теряйте времени и денег, а сразу обращайтесь в нашу компанию по ремонту и регулировке пластиковых окон и дверей и получите весь набор необходимых услуг по доступной цене. А что же именно мы предлагаем?
Спектр наших услуг охватывает решение самых разных проблем с пластиковыми окнами и дверями:
Так что если ваши пластиковые окна сломались или требуют регулировки, не откладывайте решение проблемы в долгий ящик: прямо сейчас звоните по нашим контактным телефонам или заполняйте удобную онлайн-заявку и бесплатно пригласите нашего мастера для проведения диагностики и выполнения необходимых замеров.